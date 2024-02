Lorenzo Musetti in crisi di risultati | non vince due partite di fila da settembre E si avvicinano delle cambiali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è stato sconfitto dal ceco Tomas Machac agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Marsiglia. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato il tedesco Maximilian Marterer, ha perso malamente in due set sul cemento indoor della località francese. Il toscano è apparso inerme contro il numero 66 al mondo, che lo ha liquidato con il nitido punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 23 minuti di gioco. Il momento è decisamente molto complicato per il 21enne, che ha incominciato la settimana da numero 27 del ranking ATP (ora è virtualmente 26mo e potrebbe subire il sorpasso da massimo tre giocatori: il canadese Felix Auger-Aliassime, gli argentini Tomas Martin Etcheverry e Sebastian Baez).ha disputato quattronel 2024: 4 vittorie e 4 sconfitte. All’ATP 250 di Hong Kong ...