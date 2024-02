Lorenzo Musetti fuori a Marsiglia | chi può superarlo nel ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il ceco Tomas Machac ha fermato la corsa di, testa di serie numero 6, nel torneo ATP 250 di, in Francia: l’azzurro è stato battuto negli ottavi di finale con lo score di 6-3 6-2 ed ha dovuto abbandonare la kermesse transalpina. Superando il primo turnoaveva incamerato 25 punti per ilATP, ma la precoce eliminazione impedisce all’azzurro di far rientrare il torneo ditra i migliori 19 che contribuiscono alla classifica del tennista italiano, che resta fermo a quota 1480, al 26° posto virtuale. Tra domani e domenica, però, potrannoil canadese Felix Auger-Aliassime, in caso di approdo ai quarti a, l’argentino Tomas Martin Etcheverry, in caso di approdo in semifinale a Cordoba, e ...