Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sembrava undeclinato al maschile, come tanti ce ne sono stati in passato, con una presenza schiacciante di cantanti, su 30 in gara soltanto 9 sono. E l'ultima vittoria femminile risale a ben dieci anni fa con Arisa. E invece, almeno da queste prime giornate del, smbra che le ragazze delsi stiano prendendo una sonora rivincita. Nella prima cinquina decretata dalla giuria della sala stampa il podio è infatti tutto al femminile con la queen del rockBertè, la giovanissimaMango eche "Sinceramente" sforna una hit dopo l'altra. Insomma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona. Tanto più i bookmaker fin dalle scorse settimane davanoMango etra le ...