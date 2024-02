Lombardo | «Inter brava | superata difficoltà storica! Unica incognita»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Perl’sembra viaggiare verso la vittoria della Serie A, anche se non è certo finita domenica battendo la Juventus. Il giornalista, ospite stasera a Sportitalia, fa notare come la squadra di Inzaghi abbia superato un periodo in cui in genere arrivava una flessione. OBIETTIVO RIUSCITO – Le parole di Marco: «Sicuramente l’intento del mercato dell’era quello di dare a Simone Inzaghi due alternative per ruolo. Poi in qualche ruolo è riuscito meno, perché Marko Arnautovic è stato una scelta e Alexis Sanchez quasi un ripiego. L’che abbiamo da qui alla fine della stagione è se Marcus Thuram e Lautaro Martinez continueranno in questo modo e saranno sempre sani, perché sugli infortuni non puoi mai sapere. Però è vero che erano stati presi giocatori ...