Lombardia | per San Valentino porte aperte al Belvedere per gli innamorati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Per rendere ancora più speciale la ‘festa degli’ nel giorno di San, mercoledì 14 febbraio Regioneapre le sueper consentire ai visitatori di scambiarsi il ‘più classico dei baci’ aldel 39esimo piano di Palazzo, per ammirare una vista mozzafiato di Milano.Gli orari in cui condividere con la persona amata questa straordinaria opportunità sono dalle 18 alle 22. Come sempre l’ingresso è libero ma è necessaria la prenotazione al link rb.gy/y5qgay.Per l’occasione, il‘Silvio Berlusconi’ verrà allestito in tema con la serata consentendo così alle coppie di immortalarsi con uno scatto fotografico davvero speciale. Al link per la prenotazione sono già pervenute moltissime prenotazioni, ma sono disponibili ancora alcune fasce orarie, tra cui l’ultima prevista, dalle 21.30 alle 22. L'articolo CalcioWeb.