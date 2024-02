Lombardia | Beduschi | ‘da settore agricolo ultimatum a Ue | paradigma va cambiato’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano, 7 feb. (Adnkronos) – L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione, Alessandro, interviene in merito all’audizione tenutasi oggi in Consiglio regionale sul tema delle emergenze legate alprimario: “Il dovere della politica – dice– è quello di ascoltare. Quindi è stato utile sentire i problemi di chi tutti i giorni lavora per il mondo, a cui va a 360° la nostra solidarietà, una solidarietà che comprende tutti. Il 23 di gennaio per conto di Regioneho portato a Bruxelles istanze di cambiamento, che sono le stesse di tutto ilche vuole continuare a lavorare senza essere accusato di ogni male”.“I veri custodi della natura e dell’ambiente – prosegue l’assessore– sono proprio gli agricoltori e se si mette in discussione questo si dice una bugia. Spesso le decisioni comunitarie sono state prese al di fuori da qualsiasi criterio di ragionevolezza. Noi vogliamo cambiare questoa partire dall’Europa, perché l’agricoltura sta affrontando un momento cruciale per il suo futuro”.“Oggi – conclude – deve partire un messaggio: il mondoper troppi anni è stato accusato di inquinare ed è stato sottoposto a regole rigidissime, che però in un regime di libero mercato vedono i loro prodotti di qualità confrontarsi con cibi arrivati da Paesi che di queste regole se ne infischiano. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e compito della politica dovrebbe essere quello di schierarsi compattamente con ilprimario”. L'articolo CalcioWeb.