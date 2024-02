L' Ocean Viking in Arrivo a Ortona con 110 Migranti | Salvati da un Gommone Sovraffollato

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Chieti - Un'altra drammatica storia si dipana dal mare al largo della Libia fino al porto di, dove l'della ong Sos Mediterranee si avvicina con a bordo 110, tra cui due donne incinte, un bambino e 36 minori non accompagnati. Questi naufraghi della speranza sono stati tratti in salvo da un, rappresentando l'ennesimo episodio del viaggio della disperazione. La navigazione si prevede lunga e difficile, con stime di almeno tre giorni di traversata dal Tirreno centrale al mare Adriatico. Durante questo tempo, itrascorreranno a bordo della nave in condizioni precarie, in attesa di approdare a destinazione e trovare finalmente rifugio. Per, questo rappresenterebbe l'ottavo sbarco di ...

La nave Ocean Viking è in stato di fermo a Bari "per la seconda volta in due mesi". Ad annunciarlo è stata la Ong Sos Mediterranee Italia, spiegando ... (iltempo)

Il numero di vittime è quasi doppio rispetto all’anno scorso. Refugees in Libya denuncia: “Intercettazioni in mare sempre più violente”. ... (repubblica)

La nave Ocean Viking, ha soccorso 110 persone che si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali al largo della Libia. Lo sbarco al porto di Ortona sabato alle 11 ma non sare ...È atteso per sabato mattina al porto di Ortona l'arrivo della Ocean Viking, l'imbarcazione della One Sos Mediterranee attiva nel soccorso e nel trasporto di migranti che tentano l'ingresso in Italia e ...Nuovo sbarco di migranti a Ortona: 110 quelli che la Ocean Viking, nave di soccorso della ong Sos Mediterranée, porterà sabato in porto. La macchina dell’accoglienza ...