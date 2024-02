Lo svincolo delle Olimpiadi Petizione nei quartieri | | A rischio 5 600 persone per un’opera inutile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In tutti i, cittadini arrabbiati per l’asfalto e il cemento in arrivo un po’ ovunque. La protesta più sonora, che coinvolge due, San Rocco e Sant’Alessandro, è quella che partirà venerdì con la raccolta firme per dire no al progetto di Milano Serravalle di potenziamento del cosiddetto. Si tratta dell’interconnessione fra la A4 e la Monza-Rho nel ramo diA4 in direzione Torino e A52 in direzione Rho e loMonza Sant’Alessandro, connessa ai Giochi invernali del 2026. Lapartirà alle 18 con un gazebo in via Paisiello 2/A, per proseguire poi in altridella città. La proposta parte dall’ex consigliere regionale 5Stelle Marco Fumagallli, appoggiato dal ...