"Lo noto solo io?": bufera su Irama. Esplode il caso a Sanremo: da favorito finisce nei guai (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tra i favoriti di questo Festival di Sanremo 2024, da tempo si indica Irama, che ha portato all'Ariston il brano Tu no. Ma l'artista, da super-favorito passa ad essere super-contestato. Già, perché dopo l'esibizione - è stato tra i primi a calcare il palco nella serata inaugurale - sono fioccate le accuse. Quali? Presto detto, quelle che da sempre caratterizzano la kermesse: quelle di plagio. Il punto è che sui social moltissimi hanno segnalato la forte somiglianza di Tu no a Someone you loved, canzone di Lewis Capaldi. Il processo si è aperto sui social, in particolare le accuse riguardavano la base del pianoforte e la melodia, ma qualcuno tirava in ballo anche il timbro vocale del ritornello. Accuse infondate, quelle di plagio, ma che rimbalzano alla velocità della luce sui social, dove milioni di persone si raccolgono nel ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tra i favoriti di questo Festival di2024, da tempo si indica, che ha portato all'Ariston il brano Tu no. Ma l'artista, da super-passa ad essere super-contestato. Già, perché dopo l'esibizione - è stato tra i primi a calcare il palco nella serata inaugurale - sono fioccate le accuse. Quali? Presto detto, quelle che da sempre caratterizzano la kermesse: quelle di plagio. Il punto è che sui social moltissimi hanno segnalato la forte somiglianza di Tu no a Someone you loved, canzone di Lewis Capaldi. Il processo si è aperto sui social, in particolare le accuse riguardavano la base del pianoforte e la melodia, ma qualcuno tirava in ballo anche il timbro vocale del ritornello. Accuse infondate, quelle di plagio, ma che rimbalzano alla velocità della luce sui social, dove milioni di persone si raccolgono nel ...

