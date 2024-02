Liz Truss lancia un nuovo partito politico

Roma, 6 feb. (askanews) - "Mi spiace che non ce la siamo presa abbastanza con la sinistra. E la sinistra non si accontenta di competere con noi nelle urne ora. Lavorano anche per prendere il controllo ...Continua il fuggi fuggi dalle file del Partito Conservatore britannico del premier Rishi Sunak, alle prese con una crisi di consensi nei sondaggi di cui non si vede la fine e che sembra destinata a sf ...Martedì l’ex Cancelliere dello Scacchiere del governo britannico (l’equivalente del nostro ministro dell’Economia) Kwasi Kwarteng ha annunciato che non si candiderà alle prossime elezioni politiche, ...