LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Pellacani-Bertocchi decime a due tuffi dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:59 Errore in rincorsa per Pamela Ware e parziale di soli 57.40 punti per le nordamericane, che stanno scherzando con il pass Olimpico. 11:58 Triplo e mezzo avanti carpiato per le cinesi, che finalmente aumentano i giri del motore ed allungano in classifica grazie a questo tuffo. 75.33 e totale di 248.73 per la coppia cinese. Ora un importantissimo tuffo per il Canada. 11:56 Gran doppio e mezzo avanti con avvitamento per le tedesche, che volano al quarto posto grazie a questi 62.10 punti. Dopo tre serie abbiamo Cina, Australia, Gran Bretagna, Germania ed USA. Azzurre purtroppo staccatissime in decima posizione. 11:54 52.20 per il Messico, che come le azzurre scivola alle spalle del Canada. Continua il disastro della Repubblica Ceca, che sbaglia ancora. Ultimi duedi ...