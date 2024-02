LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia in finale dai 3 metri! Alle 11 00 Pellacani Bertocchi nel sincro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38 Ecco i nomi dei dodici qualifica ti per la finale di questo pomeriggio. 1 CHN Siyi XIE 2 CHN Zongyuan ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21 Entrata pulita per Xie, il cinese è primissimo con un vantaggio di quasi cinquanta lunghezze sul ... (oasport)

LIVE Tuffi - Mondiali 2024 in DIRETTA : Marsaglia è 14mo dopo la quarta rotazione nella semifinale dai tre metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.14 52.70 punti per Lube, il tedesco è fuori dai giochi per l’accesso in finale. 9.13 Si rimette in corsa ... (oasport)