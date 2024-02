LIVE Tuffi | Mondiali 2024 in DIRETTA | Marsaglia è 13mo dopo la quinta rotazione nella semifinale dai tre metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21 Entrata pulita per Xie, il cinese è primissimo con un vantaggio di quasi cinquanta lunghezze sul connazionale. Prima dell’ultima serie,e primo eliminato dalla finale, ma il suo distacco dal 12mo posto è di sette lunghezze. Adesso occhio a Bisch, il quale potrebbe rimanere escluso se non dovesse eseguire alla perfezione. 9.20 Erroraccio di Wang, scarsissimo in entrata il cinese. 39.60 i punti per lui, comunque l’asiatico è davanti a Olvera nonostante il passaggio a vuoto. 9.19 Grande esecuzione del quadruplo e mezzo avanti per Olvera Ibarra, 87.40 di parziale per il messicano che si rimette in testa alla classifica. 9.18 Apre leggermente prima del previsto Haslam, il britannico è terzo a quota 348 punticinque ...