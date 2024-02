LIVE – Staffetta mista Nove Mesto Mondiali 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ile latestuale delladi, gara inaugurale deidisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. L’Italia si affida al quartetto che lo scorso anno riuscì a mettersi al collo la medaglia d’argento nella rassegna iridata di Oberhof, quello formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La nazione favorita per l’oro è la Norvegia, che può contare su quattro tenori come Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold. Decisamente temibili anche la Francia di Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon e la Svezia di Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Hanna Oeberg e Elvira ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara inaugurale dei Mondiali 2023 di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 16.50 Uno dei fattori da tenere assolutamente in considerazione sarà ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 17.14 In chiusura c’è infatti Lisa Vittozzi, una che ha già fatto ... ()

90+ 3 - Finisce la partita 90' - Tre minuti di recupero 90' - Occasione per Bragonzi - Splendido colpo di testa della numero 17 che sfiora il gol. 83' - Cambio ...Oggi, mercoledì 7 febbraio, scatteranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: l'unica gara della prima giornata sarà la staffetta 4x6 km mista delle ore 17.20, che v ...Ai Mondiali di Biathlon la sciatrice debutta in staffetta e punta alla sfida individuale: "Voglio godermi le gare senza pressioni" ...