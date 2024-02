LIVE Sanremo 2024 | seconda serata in DIRETTA | attesa per Loredana Bertè e Annalisa! Malagò lancia Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA21.07: E’ il momento dello spazio dedicato a2026. In prima fila c’è Giovanni21.05: Una sorta di autocelebrazione quella di Renga e Nek che vanno a scavare nel loro repertorio per costruire un pezzo che al secondo ascolto qualcosa aggiunge rispetto a ieri. Da apprezzare l’outfit dei due cantanti 21.01: Il brano descrive l’amore che i due interpreti portano come qualcosa di stupido, inutile e irresponsabile. Tuttavia, viene anche dipinto come qualcosa di nobile, fragile e soprattutto capace di rendere folle una persona: «E non sai come vorrei farne a meno» recitano le parole. Le voci potenti e inconfondibili di Francesco Renga e Nek completano l’esperienza musicale. “Pazzo ...