LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA | tutti i voti ai protagonisti della seconda serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.52: Mr Rain – “Due altalene” 5.5: semplice, anche troppo. Ampio utilizzo dell’orchestra che sostiene un brano che pare la fotocopia un po’ sbiadita del pezzo dell’anno scorso. 00.42: Renga – Nex – “Pazzo di te” 5.5: l’incrocio di due belle voci non sempre produce un risultato apprezzabile. O almeno, non nel caso di Nek e Renga. Il brano è poca cosa, un misto di già sentito. 00.36: Emma – “Apnea” 5.5: un elettro-pop che non fa sussultare. Meno esplosiva del solito, forse perché si adegua al brano. 00.31: Ricchie e Poveri – “Ma non tutta la vita” 4.5: sicuri non ci fosse un modo migliore per chiudere la carriera? Amadeus prova mischiandosi nel pubblico a trasformare l’Ariston in una balera, ma il brano è imbarazzante, e loro fanno più tenerezza che nostalgia. 00.19: BigMama – “La rabbia non ti basta” 5.5: il ...