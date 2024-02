LIVE Olympiacos-Inter Primavera | inizia lo spareggio di Youth League

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alle ore 14la partita tra, valida per i playoff di UEFA. Ad Atene, precisamente allo Stadio Georgios Karaiskakis, le due squadre si affronteranno per arrivare al turno successivo della competizione. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 14) 14.01LA PARTITA. 13.58 Quasi due mesi dall’ultima partita in Europa: oggi ci si giocano gli ottavi di finale. Le squadre stanno per entrare in campo. 13.46 Dopo il secondo posto nel gruppo D l’cerca di ...

Calcio di inizio alle ore 14 (le 15 in Grecia). Le formazioni ufficiali di Olympiacos-Inter: OLYMPIACOS (3-4-2-1): 1 Sina; 19 K. Kostoulas, 4 Koutsidis, 21 Prekates; 7 Koutsogoulas (C), 23 Bakoulas, 8 ...Greece will allow its top league soccer matches to be played with fans from Feb. 13, two months after top clubs were ordered to play behind closed doors following the severe ...12.52 - LE FORMAZIONI UFFICIALI: OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Kostoulas, Koutsidis, Prekates; Koutsogoulas, Bakoulas, Mouzakitis, Alafakis; Pnevmonidis, Papakanellos; Koustoulas.