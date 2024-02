LIVE Nuoto di fondo | 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA | tocca a Paltrinieri! Gabbrielleschi e Pozzobon per la sorpresa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionati del Mondodidimaschile a Doha. Dopo il trionfo dell’ungherese Rasovszky nella 10 km, maschile e della olandese Van Rouwendaal, esaurite le tensioni per la conquista delle carte olimpiche, si prosegue con la distanza più breve, la 5 km maschile e femminile e la speranza per l’Italia è conquistare i primi podi iridati in Qatar dopo le 10 km in chiaroscuro con la conquista di tre pass per Parigima nessuna medaglia. L’Italia per l’occasione ritrova il suo faro, Gregorio Paltrinieri che, già certo della qualificazione olimpica, ha scelto di saltare la 10 km. Il modenese inizia il suo Mondiale e lo fa in una ...