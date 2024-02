LIVE Nuoto di fondo | 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA | l’Italia si aggrappa a Paltrinieri e Acerenza! Gabbrielleschi settima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI10.43: Tra poco al via la 5 km maschile, gara su cuifa affidamento per sbloccare il medagliere della specialità, ancora a secco dopo tre gare che hanno portato tre pass olimpici ma che hanno sicuramente evidenziato più di una difficoltà per unazzurro che sta facendo fatica a tenere il passo dei più forti 10.40: Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionati del Mondodidimaschile a Doha 9.36: per ora è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 11.00 per la gara maschile. A più tardi! 9.35: Oro Olanda con Van Rouwendaal, argento Australia con ...