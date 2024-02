LIVE Nuoto di fondo | 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA | Gabbrielleschi e Pozzobon vogliono stupire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI8.40: E’ Gubecka l’atleta all’inseguimento di Van Rouwendaalche sta già cercando l’azione 8.38: Alla prima boa Van Rouwendaal, attorno al sesto posto, leggermente più indietro. Buona la posizione delle azzurre 8.36: Subito ritmo elevatissimo, dietro si staccano le prime atlete destinate a fare gare di retrovia 8.33: Gara partita ed è sempre lei, Van Rouwendaal, la grande favorita di oggi. a fare l’andatura. Tra le più immediate inseguitrici Cassignol e Cunha 8.31: C’è tanto vento a Doha, alla lunga potrebbe diventare un fattore, il mare non è tranquillissimo 8.28: Questa la lista delle partenti: 101 RODRIGUEZ Maria Fernanda BOL 41 14 MAR 2008 102 van ROUWENDAAL Sharon NED 39 9 SEP ...