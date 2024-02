LIVE Nuoto di fondo | 5 km Mondiali 2024 in DIRETTA | bis Van Rouwendaal | Gabbrielleschi settima! Alle 11 00 Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI9.36: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento11.00 per la gara maschile. A più tardi! 9.35: Oro Olanda con Van, argento Australia con Gubecka, bronzo per il Brasile con Cunha. per l’Italia settima, 15ma Pozzobon. 9.33: Vanè stata perfetta, spietata, non ha mai veramente perso il controllo della situazione anche quando Gubecka sembrava aver spiccato il volo verso l’oro. Nel finale ha accelerato e, con un cambio di rotta, ha prima raggiunto e poi superato la australiana. Brava la brasiliana Cunha che era indietro a 700 metri dal traguardo ma è riuscita a raggiungere e superare le rivali per il podio. Nel finale ha ...