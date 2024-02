LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Spagna in testa nel solo libero | fra poco Cerruti Ruggiero

Leggi tutta la notizia su oasport

13.16 Primo posto per la, che supera il Canada con un'ottima routine. 236.9958 con le iberiche che si guadagnano dunque la finale in maniera comoda. Ora la Grecia, con Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti, poi l'Italia! 13.10 Finale per la Corea del Sud, che vola al secondo posto in 215.2875. Oracon Iris Tio Casas ed Alisa Ozhogina Ozhogina, terze nel concorso tecnico. 13.05 189.4106 per le ragazze del Lietchenstein, con un base mark sul secondo elemento. Per loro è comunque quarto posto e si giocano la finale. Al momento già sicure del posto Canada, Aruba e Colombia, ora la Corea del Sud con Yoonseo Hur e Riyoung Lee. 12.59 Base mark sicuro all'ultimo elemento per le portoghesi, none in 172.4542, con Vieira che scoppia in lacrime prima di sapere ...