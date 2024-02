LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Giorgio Minisini emoziona e conquista l’oro nel libero!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Si chiude qui ladi questa giornata deidi, chiusa con una bellissima notizia, quella deldinel soloGrazie per averci seguito e buon proseguimento di serata!! 18.59 La classifica finale della gara di solo libero maschile:211.8647 Dennis Gonzalez Boneu 196.2750 Gustavo Sanchez 192.0812 Shuncheng Yang 176.3647 Kenneth Gaudet 166.6250 Kantinan Adisaisiributr 150.2583 Joel Benavides Lepe 134.2562 Renaud Barral 117.4333 Andy Manuel Avila Gonzalez 111.9460 18.56 Il giusto premio per, da ...