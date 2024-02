LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Cerruti e Ruggiero passano in finale del solo libero | quarto posto provvisorio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 Volano al primole gemelle De Brouwer, niente base mark e punteggio di 244.2439. 13.26 Tornano a respirare Linda e Lucrezia! 2131.1168 senza base mark,per le azzurre eassicurata, a soli cinque punti dalla Spagna prima! Ora l’Olanda con le gemelle De Brouwer. 13.25 Lo staff azzurro non è apparso contentissimo dell’esibizione delle due azzurre. Rimaniamo in attesa. 13.21 232.8188 per le due greche, che volano in terza posizione e volano in testa. Ora l’Italia: per le azzurre basta un punteggio superiore a 190.4313 per l’accesso incon la routine dal nome ‘Angeli e Demoni’. FORZA RAGAZZE! 13.16 Primoper la Spagna, che supera il Canada con un’ottima routine. 236.9958 ...