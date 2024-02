LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | Cerruti e Ruggiero passano in finale del solo libero | in testa l’Olanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.47 Ottavo posto per Israele, in 227.7439. Vanno dietro all’Italia, ma arrivano anche loro in. Ultima coppia in gara, le cinesi Liuyi e Qianyi Wang. 13.43 Nessun base mark nemmeno per le britanniche, seconde in 237.1042. Italia che scala settima. Penultima coppia, le israeliane Bobritsky e Nassee. 13.38 Le gemelle Aleksiiva superano l’Italia per poco più di un punto.anche per loro con il punteggio di 232.3936. Terzultima coppia in gara con le britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe. 13.33 Volano al primo posto le gemelle De Brouwer, niente base mark e punteggio di 244.2439. Un’altra coppia di gemelle, le sorelle Aleksiiva per l’Ucraina. 13.26 Tornano a respirare Linda e Lucrezia! 2131.1168 senza base mark, quarto posto per le azzurre e ...