LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | aggiornamenti dalle 12 00 con Cerruti Ruggiero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.45 Buongiorno amici di OA Sport. Glidellainizieranno per il gruppo A dei preliminari del duo libero con Lindae Lucrezia12.00. Al momento è in corso il gruppo B con tutte coppie di seconda e terza fascia. Buongiorno a tutti e benvenuti alladella sesta giornata deididi scena all’Aspire Dome di Doha! L’Italia si è sbloccata lunedì nel pomeriggio grazie all’argento di Giorgio Minisini, che cerca di essere protagonista anche nella finale del solo libero di quest’oggi. Nella gara preliminare di ieri, servita come ‘allenamento’ e a decretare l’ordine di discesa ...