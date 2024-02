LIVE – Nigeria-Sudafrica | semifinale Coppa d’Africa 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, primadi. La partita è in programma alle 18:00 di oggi, mercoledì 7 febbraio. Un posto per la finale. Osimhen, recuperato, cerca un ruolo da protagonista. Di fronte i Bafana Bafana, possibili sorpresa di questa edizione. Chi vince, trova una tra Costa d’Avorio e DR Congo. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 18:00) SportFace.

La partita Nigeria - Sudafrica di Mercoledì 7 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semifinali di Coppa d'Africa ...(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Victor Osimhen sta meglio e ha raggiunto i compagni di squadra della Nigeria. L'attaccante del Napoli che sta disputando la Coppa d'Africa con la nazionale era infatti ...Victor Osimhen ha smaltito i problemi all'addome e si è allenato con la Nigeria, per preparare la semifinale di Coppa d'Africa contro il Sudafrica. Lo conferma la Nigeria con una nota su Instagram: ...