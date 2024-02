LIVE Musetti-Machac | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | si inizia alle ore 13

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sporte e benvenuti alladel match di 2° turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Tomas. Il primo confronto diretto tra i due vale un posto nei quarti di finale del torneo francese, dove con ogni probabilità ci sarebbe Hubert Hurkacz (oggi vs Shevchenko). Una vittoria contribuirebbe al ritrovamento della piena fiducia nei suoi mezzi da parte dell’azzurro, apparso molto insicuro nella giornata di lunedì contro Marterer. Quest’ultimo ha dato filo da torcere al carrarino nel 1° set, che ha seriamente rischiato di perdere. Quest’oggi servirà una versione molto più coincisa diper prevalere. Numero 66 del mondo, il classe 2000 della Repubblica Ceca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 In rete il dritto in recupero di Marterer si ferma in rete, “andiamo” di Barazzutti. Si vede il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sporte e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell'ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac. Il primo ...Come riporta AgiproNews, dopo la delusione all’Australian Open, Lorenzo Musetti riparte da Marsiglia. L'avventura in Francia è cominciata con il successo su Marterer, ma la strada per il titolo è ...A dare l'annuncio del forfait lo stesso 27enne russo: "Dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare" ...