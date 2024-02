LIVE Musetti-Machac | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | giocatori in campo L’azzurro non parte favorito

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00in! Tra poco comincia il match. 12.55 Torneo ATP 250 diin cuiè testa di serie numero 6. Il carrarino è sicuro di essere un “seeded” anche a Indian Wells e Miami, mentre dovrà raccogliere una manciata di punti nel Masters 1000 americani e nelle settimane precedenti per avere la certezza di esserlo anche a Madrid e Roma. A Monte-Carlo invece non sarà testa di serie, poiché il seeding comprende solamente 16e difficilmenteriuscirà ad entrare repentinamente nei primi 16/18. 12.50 Non ci sono precedenti tra i due.ha battuto al 1° turno Sir. Andy Murray per 7-5, 6-4.invece si è sbarazzato, faticando nel ...

Buon pomeriggio amici di OA Sporte e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell'ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac. Il primo ...Come riporta AgiproNews, dopo la delusione all'Australian Open, Lorenzo Musetti riparte da Marsiglia. L'avventura in Francia è cominciata con il successo su Marterer, ma la strada per il titolo è ...A dare l'annuncio del forfait lo stesso 27enne russo: "Dopo la mia dura e lunga cavalcata a Melbourne il mio corpo non è ancora del tutto pronto per tornare a giocare" ...