LIVE Musetti-Machac 3-6 | 2-6 | ATP Marsiglia 2024 in DIRETTA | stesa presa dall’azzurro dal giovane ceco

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Partita che ha avuto storia solamente nel primo set, conche ha ceduto il servizio da 40-15 nel 6° gioco e che poi ha subito avuto la chance di contro-break, sullo 0-30 nel gioco successivo. Nel 2° parziale break in apertura del, che cede nuovamente il servizio all’azzurro, che a sua volta commette un paio di errori di troppo e manda di nuovo a servire ilavanti di un break. Nel 4° game,non concretizza un vantaggio di 0-40 e finisce con cedere game e match. 14.27b.6-3, 6-2. Servizio e dritto a chiudere un gran match del tennistain 1h23?. 40-0 Ace (6°). 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Ace (5°). Riprende da dove aveva lasciato ...

Buon pomeriggio amici di OA Sporte e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell'ATP 250 di Marsiglia tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac. Come riporta AgiproNews, dopo la delusione all'Australian Open, Lorenzo Musetti riparte da Marsiglia. L'avventura in Francia è cominciata con il successo su Marterer, ma la strada per il titolo è ...