LIVE – Musetti-Machac 1-1 | secondo turno Atp Marsiglia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento indoor). La sesta forza del seeding è reduce dal successo convincente ai danni del bombardiere tedesco Maximilian Marterer. Per un posto nei quarti di finale trova dall’altra parte della rete il top settanta ceco, che al debutto non ha avuto particolari problemi contro l’ex numero uno del mondo Andy Murray. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da annotare conche, anche in virtù della maggiore esperienza, partirà favoritole quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, a, che in queste condizioni così rapide riesce sempre a trovare il ...