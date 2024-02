LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | semaforo verde! Comincia la seconda giornata di test

Leggi tutta la notizia su oasport

3:10 Entrano anche la Honda di Luca Marini e la Ducati Gresini di Marc Marquez. 3:08 Arriva anche Acosta che gira in 2:01.264 con un gap di +2.168 rispetto a Quartararo 3:06 Iniziano ad arrivare i primi tempi con Fabio Quartararo che segna 1:59:494, seguito da Bezzecchi (+1.44), poi Rins (+3.75). Bagnaia ha allentato la presa nel corso del tracciato 3:04 Subito in pista Bagnaia, Vinales, Quartararo, Bezzecchi 3:00lasessione di tet 2:58 Mancano solo due minuti all'inizio dellasessione! 2:55 Intanto arriva una brutta notizia: Franco Morbidelli non sarà della partita nel primo GP della stagione. I medici hanno predisposto per il centauro tre settimane di riposo 2:53 Da capire anche la ...