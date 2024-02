LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | record della pista per Jorge Martin | bene Brinder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4:10 Si avvicina ai primi due Francesco Bagnaia: il ducatista segna 1:57.469, portandosi a +0.196 rispetto a4:07 Merita un plauso Mir che ha segnato il suo miglior giro di sempre asegnado 1:57.872, sei decimi più rapido rispetto alla Q1 dello scorso anno 4:04 Un’altra panoramica sui tempi dopo la (velocissima) prima ora Fast, fast, fast! We’ve got eight riders into the 1:57s as @88leads ahead of @BradBinder 33 after the first hour of action#pic.twitter.com/l8JKvpAWow —(@) February 7,4:01 C’è la Ducati numero 1 in, quella di Francesco Bagnaia. Per ora non spinge Pecco mentre è ...