LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Martin sempre in vetta | Bagnaia 4° | Di Giannantonio spinge ed è 5°

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 In questo momento in pista troviamo solamente Bastianini, Quartararo, Zarco, Miller e Oira. Tutti su tempi alti. 10.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap F. Country Team Bike 1 Jorge89 1:57.273 9 / 50 Prima Pramac Racing Ducati 2 Brad Binder 33 1:57.327 11 / 36 0.054 0.054 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Aleix Espargaro 41 1:57.446 15 / 50 0.119 0.173 Aprilia Racing Aprilia 4 Francesco1 1:57.469 14 / 51 0.023 0.196 Ducati Lenovo Team Ducati 5 Fabio Di49 1:57.619 9 / 47 0.150 0.346 Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati 6 Alex Marquez 73 1:57.672 10 / 56 0.053 0.399 Gresini Racing ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.40 In precedenza Fabio Di Giannantonio ha dovuto interrompere il suo lavoro in pista per un problema ... (oasport)

Secondo giorno di test della MotoGp a Sepang in Malesia, con Jorge Martin su Ducati Pramac per ora in testa in 1:57.273 (oltre due decimi meglio della pole record 2023 di Bagnaia). Lo spagnolo, Bagnai ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Secondo giorno di test della MotoGp a Sepang in Malesia, con Jorge Martin su Ducati Pramac per ora in testa in ...F1 Alpine A524 - Tutto pronto in casa Alpine per la presentazione della nuova A524, vettura con cui Esteban Ocon e Pierre Gasly affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i tanti alti ...