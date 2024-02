LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Martin sempre davanti con il record della pista | bene Bagnaia e Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52 Primi buoni parziali per Bastianini che cerca il time attack in questa faseseconda giornata dei. 8.49 Riprende a pieno regime l’attività: anchee Marc Marquez hanno ripreso a girare. 8.46 Inora Enea Bastianini che ha completato finora 28 giri con la sua Ducati ufficiale. 8.43 Brillanti anche oggi i pilotiTech3 KTM, in particolare Acosta che è settimo: *currently refuelling Lunch o’clock for us as we give ourselves a small break after a busy morning @37 pedroacosta sits in P7 with an impressive 1’57.726 (30 laps) and @Afernandez37 is 20th at the moment in 1’58.915 (34 laps). We’ll be back on track soon #pic.twitter.com/25N9PCaMkA — Tech3 Racing ...