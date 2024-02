LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Martin comanda con il record della pista | bene Bagnaia e Di Giannantonio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24 Pedro Acosta entra in. Lo spagnolo, attesissimo in questa stagione, è al momento ottavo a 453 millesimi dalla vetta. Break over for the rookie, we are back on track @37 pedroacosta #pic.twitter.com/JgNZ7D5Umh — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 7,9.21 Alex Marquez chiude un bel giro in 1:58.544, mentre torna in azione suo fratello Marc, attualmente 13°. Jorgesi ferma dopo il suo run. 9.18 Jorgeinizia il suo run con il tempo di 2:00.067, quindi 1:59.534 9.15 Attenzione, torna inil leaderclassifica: Jorge. Lo spagnolo svetta con il tempo di 1:57.273 dopo 35 giri completati. Torna in ...