LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Martin comanda con il record della pista | Bagnaia 4° continua il suo lavoro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.42 Torna in azione Marc Marquez, assieme a lui Bezzecchi, Acosta, Rins, Oira e Aleix Espargarò. 9.39 Pedro Acosta chiude il suo 38° giro in 1:59.674, Jorgein 1:58.219, quindi si decide di fermarsi ai box dopo 43 giri completati. 9.36prosegue e chiude un altro giro in 2:04.914, mentre torna in azione Jorgee fa segnare un 1:58.830. Inanche Acosta, Rins, Miller, Maini e Augusto Fernandez. 9.33 Francescoinizia il suo nuovo stint in 1:58.692, quindi in 1:58.924. Aleix Espargarò 2:00.4, Binder 2:00.437, Quartararo torna ai box. Alex Marquez 1:59.229. 9.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap ...