LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | dopo tre ore Martin è il più veloce con il record della psta

6:09 Non arriva al momento nessun cambiamento nelle zone alteclassifica. La maggior partedei piloti sta utilizzando delle gomme usate. Il cono però non ci permette di più. La curiosità sta nel capire quali di questi piloti proveranno una simulazione di gara 6:04 Francesco Bagnaia di nuovo in pista 5:58 Volge al termine anche la seconda ora di sessione, ecco la situazione P Rider # Best Lap Lap Gap P. Gap F. Country Team Bike 1 Jorge89 1:57.273 9 / 33 Prima Pramac Racing Ducati 2 Brad Binder 33 1:57.327 11 / 20 0.054 0.054 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Aleix Espargaro 41 1:57.446 15 / 28 0.119 0.173 Aprilia Racing Aprilia 4 Francesco Bagnaia 1 1:57.469 14 / 27 0.023 0.196 Ducati Lenovo Team Ducati 5 Fabio Di ...

4:40 Arriva un dato interessante inerente a un Fabio Quartararo particolarmente in grande spolvero: la sua ...

5:00 Sono passate due ore dall'inizio della sessione: questa la classifica P Rider # Best Lap Lap Gap ...

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test pre-stagionali della MotoGP preparativi per il Motomondiale 2024. In corso il secondo giorno di test MotoGP in Malesia. I piloti Ducati ufficiali provano la nuova carena. Assenti Morbidelli e Raul Fernandez: il pilota Pramac rientrerà direttamente a Lusail per il pr ...Diretta test MotoGp Sepang 2024 streaming video tv: orario e classifica dei tempi del secondo giorno di prove in Malesia (oggi mercoledì 7 febbraio)