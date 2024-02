LIVE MotoGP | Test Sepang 2024 in DIRETTA | Bastianini da record con la Ducati ufficiale | risale Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SECONDA GIORNATA 11.08 La giornata disi chiude qui. Domani, a partire dalle ore 3.00 italiane si tornerà in azione per il Day-3 conclusivo. Grazie per la cortese attenzione, a domani! 11.07 Marc Marquez, invece, si ferma in 14a posizione. Per il Cabroncito siamo a ben 72 giri completati ed è quello l’aspetto più importante. Una mole di giri incredibile per permettere all’otto volte campione del mondo di conoscere meglio la sua nuova, dopo un Day-1 non facile. 11.05 Buona giornata anche per Fabio Di Giannantonio, sesto a 485 millesimi, mentre il suo compagno di team Marco Bezzecchi chiude nono a 733 ma cade proprio mentre stava andando a far segnare il suo miglior tempo. Yamaha appena fuori dalla top10 con Fabio Quartararo e Ale Rins, mentre Luca ...