LIVE Italia-Ungheria 7-7 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | Settebello raggiunto a fine del terzo quarto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6’45” Bene Di Somma che intercetta il pallone in difesa 7’34” Tiro di Velotto, Vamos deviaTEMPO: Azzurri raggiunti in extremis, c’è da soffrire 0’31” L’spreca l’ennesima superiorità, ci pensa Vamos a punire gli azzurri con una ripartenza! 7-7 1’12” Ancora Vigvari, ancora in superiorità numerica. Dalla sinistra sul palo più lontano l’ungherese non lascia scampo a Del Lungo 1’42” GOOOOOOOOOOOOOOOOOL ECHENIQUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Riceve palla l’azzurro e trova una conclusione potentissima e precisa sul palo più vicino 2’07” Alta la conclusione di Nagy in superiorità 2’54” La rete dell’in superiorità numerica. Tutto spostato sulla sinistra Manhercz insacca sotto la traversa: 6-5 3’25” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ...