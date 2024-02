LIVE – Italia-Ungheria 2-3 | Pallanuoto maschile | Mondiali Doha 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Latestualedel secondo match dell’dicontro l’neidi, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Sarà battaglia tra le due squadre più forti del gruppo D per la leadership nel girone. Il Settebello cercherà di dare filo da torcere ai forti magiari, per cercare la vittoria che regalerebbe i quarti di finale. L’appuntamento è alle ore 18.30ne di mercoledì 7 febbraio all’Aspire Dome di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedel match tradidei ...