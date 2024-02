LIVE Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2024 in DIRETTA | si parte! Bionaz al lancio | azzurri per la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 17.27 Trovano lo zero Strelow, Stalder e Tarjei Boe, con Germania, Svizzera e Norvegia davanti a tutte. Italia che insegue in 19ma posizione a 28? dalla testa. 17.26 Tre ricariche per, inizio in salita per l’Italia. Poligono comunque selettivo, con Francia e Svezia anche loro costrette ad utilizzare tre ricariche. 17.25 Primo poligono, il vento non sembra essere troppo incisivo. 17.24 Primo tratto di discesa affrontato senza troppe differenze di sci tra le principali favorite. Gruppo allungato, nonostante ci siano in azione biathleti sillo assoluto. 17.23 Agli 800 metri davanti a tutti c’è proprio l’Italia, con Francia, Svezia e Norvegia subito dietro. 17.22 Pioggia che continua a cadere copiosa, sempre davanti l’azzurro che ...