LIVE Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2024 in DIRETTA | Francia che vola verso l’oro Italia nelle retrovie

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 18.23 Poligono pazzesco di Vittozzi, che chiude la serie in 22? e riporta l’in 11ma piazza a 3’28”. 18.22 Ai 20.8kmcon 24? sulla Norvegia, 10? dopo insegue Elvira Oeberg, a 45? la Svizzera. 18.21che ipoteca la vittoria, con Simon che in questo giro potrebbe amministrare in vista dell’ultima sessione di tiro. 18.20 Dopo sette poligonidavanti con 24? sulla Norvegia, a 32? Svizzera e Svezia, E. Oeberg si può riportare su Tandrevold. Quinta la Germania a 55?, dietro poi c’è il vuoto. 18.19VIA LA! Impressionante poligono di Simon che con i suoi soliti tempi copre tutti i bersagli. Una ricarica per Tandrevold, mentre da dietro non ...