LIVE Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 17 20 inizia la gara Italia per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 17.14 In chiusura c’è infatti Lisa Vittozzi, una che ha già fatto vedere di poter vincere un titolo mondiale chiudendo una. Importante sarà lo schema diche si verrà a creare, con gli azzurri che dovranno esser bravi a leggere la situazione al volo e non sbagliare nei poligoni che si riveleranno più importanti. 17.11 L’obiettivo massimo sarebbe provare a rimanere agganciati alla Norvegia. Terza frazione per Dorothea Wierer, quella probabilmente che farà da ago della bilancia per la formazione azzurra. La condizione di Doro è tutta da scoprire, ma se la due volte vincitrice della Sfera di Cristallo riuscisse a tenere il passo delle nazioni di testa allora potremmo sognare anche il colpo grosso. 17.09 Ad aprire come detto ci ...