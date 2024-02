LIVE Biathlon | Staffetta mista Mondiali 2024 in DIRETTA | alle 17 20 inizia la campagna iridata | Italia che sogna lo scherzetto a Norvegia e Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI QUARTETTI E I PETTORALI DI PARTENZA 16.50 Uno dei fattori da tenere assolutamente in considerazione sarà la neve, o meglio l’assenza di fiocchi bianchi fuori dal lembo di pista. Le temperature sono alte, e una neve marcia potrebbe favorire ancora di più chi sa sciare bene tecnicamente. Spettacolo assicurato invece sul fronte pubblico, con più di 25mila persone pronte ad assiepare tutte le tribune intorno alla pista ceca. 16.47con lail programma dell’evento clou della stagione invernale di, come ormai avviene da tradizione dal 2011 in poi; sarà il diciassettesimo alloro messo in palio da questo format. Ad aprire le danze saranno le due frazioni maschili, mentreragazze sarà affidata la ...