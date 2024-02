Litigano per i bidoni della spazzatura | rissa furibonda in strada

Agrigento, 7 febbraio 2024 – Un 16enne che gioca alla PlayStation. Qualche urlo (magari online con gli amici come capita spesso agli adolescenti) di ... (quotidiano)

Un 32enne di origini marocchine è stato ucciso a coltellate questa mattina a Rozzano, nel Milanese. Per l’omicidio è stato arrestato il coinquilino , ... (ilfattoquotidiano)

Donald Trump ha sbaraglia to i suoi avversari politici durante le Primarie in Iowa , ottenendo più del 50% dei voti. Nel contesto infuocato degli ... (ildifforme)

Litigano per un per un parcheggio - poi afferra il coltello e colpisce un 15enne

Una lite per un parcheggio è culminata in un accoltellamento. Per questo un ragazzo di 16 anni di origine magrebina è stato arrestato nella notte a ... (today)