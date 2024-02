L’Iran “può costruire una bomba atomica in 7 giorni” | l’allarme dagli Usa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Da decenniporta avanti un prepotente programma di arricchimento dell’uranio, senza però mai arrivare alla fabbricazione della. Oggi però questo processo sembra giunto a compimento, con grande preoccupazione del grande nemico imperiale Usa. La notizia arriva da un think tank statunitense, secondo cui Teheran è oggi in grado di produrre materiale nucleare sufficiente per un’arma, “utilizzando solo una frazione del suo uranio arricchito al 60%“. Niente male per un Paese che, dopo la Rivoluzione Islamica di Khomeini del 1979, ha rotto definitivamente i ponti con l’Occidente mantenendo però al contempo la facciata dell’arricchimento dell’uranio “solo per scopi civili”. La capacità e il programma nucleare delSecondo l’Institute for Science and International Security, il ...