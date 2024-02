' L' Iran è in grado di produrre l' arma nucleare in una settimana'

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Secondo il contatore Geiger del think tank statunitense Institute for Science and International security, da maggio 2023 la minaccia rappresentata dal programmaiano è aumentata per la prima volta al livello di 'Pericolo estremo': "Teheran è indiuranio arricchito dimilitare sufficiente per un'in una, utilizzando solo una frazione dell'uranio arricchito al 60%". "La situazione instabile della regione offre all'un'opportunità unica e una giustificazione interna amplificata per la costruzione di armi nucleari, mentre le risorse di Stati Uniti e Israele per individuare e dissuadere l'dal riuscirci sono ridotte all'osso", scrive il think tank sul suo ...

