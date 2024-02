L’iPhone 14 | l’olio e il vino | il figlio di Visco accusato di corruzione e il nome del suo cane che ha aiutato le indagini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gabriele, 51 anni,di Vincenzo, ex ministro delle Finanze, è agli arresti domiciliari insieme ad altre tre persone (due imprenditori e un avvocato) pere traffico di influenze illecite, reati legati ad alcuni appalti. I finanzieri hanno sequestrato in via preventiva una somma di 230 mila euro., in passato, è stato dirigente di Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo, controllata dal Mef. Tra gli altri ai domiciliari c’è Pierluigi Fioretti, imprenditore con una lunga militanza nella destra poi diventato amministratore di Cotral. E ancora Claudio Favellato e l’avvocato Luca Leone. Invitalia ha licenziatoall’inizio del 2023. L’indagine L’accusa dei pm condivisa dal Gip sostiene cheha sfruttato le sue relazioni all’interno di ...