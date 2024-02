L'Inter di Chivu eliminata dalla Youth League | vince l'Olympiacos ai rigori

L’Inter scende in campo alle ore 11.00 in trasferta per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Di ... (inter-news)

L’Inter scende in campo alle ore 11.00 in casa per giocare la diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Sampdoria. Di seguito le ... (inter-news)

Giornata di Youth League per l'Inter: la Primavera nerazzurra, dopo aver chiuso al secondo posto il girone D, affronta nei playoff l'Oympiacos. Gara a… Leggi ...89' - Tanoulis per Koutsogoulas nell'Olympiacos. 89' - Liatsikouras grazia l'Inter! Azione di contropiede dell'Olympiacos che stava diventando beffarda ...62' - Doppio cambio nell'Inter: finisce la partita di Quieto e comincia in quella di Owusu. Staffetta anche in difesa: Alexiou per Stabile. 61' - Questa volta è ...